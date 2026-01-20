Kırıkkale'nin kadın taksicisi 7/24 mesaide. Bu taksi sadece kadınlara hizmet veriyor
20.01.2026 13:30
İHA
Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü olan Sevda Bozer, yalnızca kadınlara yönelik ulaşım hizmetiyle dikkat çekiyor. "Taksici abla" olarak tanınan Bozer'in sunduğu hizmet, kadınlardan yoğun talep görüyor.
38 yaşındaki Sevda Bozer, Kırıkkale'nin tek kadın taksi şoförü. Bozer şehirde sadece kadınlara hizmet veriyor ve geçimini de taksicilikten sağlıyor. Kırıkkaleliler'in “taksici ablası” kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kadın taksiciyi tercih eden kadın yolcular, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, uygulamanın büyük bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi.
Bozer, yaklaşık üç yıldır taksicilik yapmayı planladığını ve araç kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Kadın taksici, şehirde bazı kadınların taksiye binmekte tereddüt ettiğini ve gözlemlediğini belirtti.
"GÜVENLİ VE KONFORLU HİZMET"
Kendisini tercih eden yolculara güvenli ve konforlu bir hizmet vermeyi amaçlayan Bozer, "Kırıkkale'nin böyle bir taksiye ihtiyacı olduğunu fark ettim. Taksiye binemeyen kadınlar var. Güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için böyle bir fikirle yola çıktık" dedi.
"KADINLARIN KENDİLERİNE ÖZEL ARAÇLARI VAR"
Kadınlara özel hizmet verdiğini anlatan Bozer, işinden duyduğu mutluluğu ve müşterilerin olumlu tutumlarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Müşterilerinin kendisini desteklediğini ve taksiciliği ilerletmek istediğini aktaran Bozer, “Artık kadınların kendilerine özel bir araçları var” diye konuştu.
"BU FİKİR NEREDEN GELDİ DİYORLAR"
Ulaşım hizmetinde gece gündüz ayırt etmediğini ve kadınların istedikleri zaman taksi talep edebildiğine dikkat çeken Bozer, kadınların mutluluğuna gtekrar dikkat çekerek şöyle ekliyor:
“'Abla, bu fikir nereden geldi' diyorlar. ‘İyi ki böyle bir şey düşündünüz' diyenler oluyor. Oldukça yoğun bir talep var. Şu an her şey çok güzel gidiyor.”