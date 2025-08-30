Kırılgan tırnaklar bu 3 hastalığın habercisi: Vücudunuzda eksik olabilir

Tırnaklardaki değişimlerin yalnızca estetik bir sorun olmadığını vurgulayan uzmanlar, “Kırılgan tırnaklar bazen vücudun verdiği bir alarm olabilir. Bu nedenle uzun süreli sorunlarda bir doktora başvurulmalı” uyarısında bulunuyor.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.