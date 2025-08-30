Kırılgan tırnaklar bu 3 hastalığın habercisi: Vücudunuzda eksik olabilir
Genellikle estetik bir sorun olarak görülen kırılgan tırnaklar, aslında ciddi sağlık problemlerine işaret edebiliyor. Harvard Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre kadınların yaklaşık yüzde 27’si, tıp literatüründe “onikoşizi” olarak adlandırılan bu rahatsızlıktan muzdarip.
Sık el yıkama, deterjan ve kimyasal ürünlere maruz kalma kırılganlığın en yaygın nedenleri arasında gösterilirken; demir eksikliği, hipotiroidizm ve Raynaud sendromu gibi sağlık sorunları da tırnak yapısının zayıflamasında önemli rol oynuyor.
Uzmanlara göre kırılgan tırnaklar genellikle iki grupta inceleniyor: