Kırılgan tırnaklar bu 3 hastalığın habercisi: Vücudunuzda eksik olabilir

Genellikle estetik bir sorun olarak görülen kırılgan tırnaklar, aslında ciddi sağlık problemlerine işaret edebiliyor. Harvard Tıp Fakültesi’nin araştırmasına göre kadınların yaklaşık yüzde 27’si, tıp literatüründe “onikoşizi” olarak adlandırılan bu rahatsızlıktan muzdarip.

Sık el yıkama, deterjan ve kimyasal ürünlere maruz kalma kırılganlığın en yaygın nedenleri arasında gösterilirken; demir eksikliği, hipotiroidizm ve Raynaud sendromu gibi sağlık sorunları da tırnak yapısının zayıflamasında önemli rol oynuyor.

Uzmanlara göre kırılgan tırnaklar genellikle iki grupta inceleniyor:


Kuru ve kırılgan tırnaklar: Tekrarlayan yıkama, kurutma ve yaşlanmaya bağlı nem kaybı nedeniyle oluşuyor.

Yumuşak ve kırılgan tırnaklar: Aşırı suya, deterjanlara ve oje çıkarıcılara maruz kalma sonucunda ortaya çıkıyor.


CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA BAĞLANTILI

Demir eksikliği: Vücuttaki düşük demir seviyesi, dokulara oksijen taşınmasını zorlaştırıyor. Bu da tırnakların ince, zayıf ve kolay kırılır hale gelmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu durumda ferritin testi ile demir depolarının ölçülmesi gerektiğini belirtiyor.

Hipotiroidizm: Tiroid bezinin yavaş çalışması, tırnak büyümesini de olumsuz etkiliyor. Hastalarda saç dökülmesi, yorgunluk ve kilo alımıyla birlikte tırnaklarda çukurlaşma görülebiliyor.

Raynaud sendromu: El ve ayak parmaklarındaki kan dolaşımını bozan bu rahatsızlık, tırnakların yeterli oksijen ve besin alamamasına neden oluyor.


Tırnak Sağlığını Korumak İçin Öneriler

Uzmanlar, tırnak kırılganlığını önlemek ve sağlıklı uzamalarını desteklemek için şu önerilerde bulunuyor:

Elleri düzenli olarak nemlendirmek,

Asetonlu ürünlerden uzak durmak,

Temizlik yaparken eldiven kullanmak,

Aşırı törpüleme ve takma tırnaklardan kaçınmak,

Protein, vitamin ve mineraller açısından dengeli beslenmek.


Tırnaklardaki değişimlerin yalnızca estetik bir sorun olmadığını vurgulayan uzmanlar, “Kırılgan tırnaklar bazen vücudun verdiği bir alarm olabilir. Bu nedenle uzun süreli sorunlarda bir doktora başvurulmalı” uyarısında bulunuyor.

