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Kirk Douglas'a 102'nci doğum günü partisi

ntv.com.tr

Hollywood’un efsane aktörü Kirk Douglas 102 yaşına girdi. Usta oyuncu için yakınlarının katıldığı bir parti düzenlendi.

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    Hollywood’un efsane aktörü Kirk Douglas 102 yaşına girdi.
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    Spartaküs gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atan, AFI'nin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer alan Douglas için özel bir parti düzenlendi.

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    Ünlü aktörün Beverly Hills’teki evinde düzenlenen partide eşi Anne Buydens, kendisi gibi ünlü aktör olan oğlu Michael Douglas ve pek çok davetli hazır bulundu.

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    Michael Douglas’ın eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones da Kirk Douglas’ın doğum gününü sosyal medya mesajıyla kutladı.

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    49 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “En güzel adam 102’nci doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz Kirk” yazdı.

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    Zeta-Jones, 15 yaşındaki kızı Carys’in küçükken Christina Aguilera’nın Beautiful şarkısını piyano çalıp söylerken çekilmiş görüntüleri ile Kirk Douglas’ın ailesi, eski filmlerinden görüntüler, torunlarıyla birlikteyken çekilen görüntüleri yer alıyor.

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    İşte Kirk Douglas'ın 102. yaş partisinden yansıyanlar...
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