Kirk Douglas'a 102'nci doğum günü partisi
ntv.com.tr
Hollywood’un efsane aktörü Kirk Douglas 102 yaşına girdi. Usta oyuncu için yakınlarının katıldığı bir parti düzenlendi.
-
1Hollywood’un efsane aktörü Kirk Douglas 102 yaşına girdi.
-
2
Spartaküs gibi 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atan, AFI'nin düzenlediği "Tüm Zamanların En İyi Amerikan Erkek Sembolleri" listesinde 17. sırada yer alan Douglas için özel bir parti düzenlendi.
-
3
Ünlü aktörün Beverly Hills’teki evinde düzenlenen partide eşi Anne Buydens, kendisi gibi ünlü aktör olan oğlu Michael Douglas ve pek çok davetli hazır bulundu.
-
4
Michael Douglas’ın eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones da Kirk Douglas’ın doğum gününü sosyal medya mesajıyla kutladı.
-
5
49 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “En güzel adam 102’nci doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz Kirk” yazdı.
-
6
Zeta-Jones, 15 yaşındaki kızı Carys’in küçükken Christina Aguilera’nın Beautiful şarkısını piyano çalıp söylerken çekilmiş görüntüleri ile Kirk Douglas’ın ailesi, eski filmlerinden görüntüler, torunlarıyla birlikteyken çekilen görüntüleri yer alıyor.
-
7İşte Kirk Douglas'ın 102. yaş partisinden yansıyanlar...
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15