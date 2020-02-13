Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözleri

103 yaşında hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi oyuncusu Kirk Douglas’ın ölmeden önceki son sözlerini oğlu Michael Douglas açıkladı.

Wisconsin eyaletinin Madison kentinde Bloomberg adına düzenlenen bir seçim etkinliğine katılan Michael Douglas, burada kalabalığa hitaben bir konuşma yaptı. Babası hakkındaki duaları ve iyi sözleri nedeniyle kalabalığa teşekkür eden Douglas, babasıyla son anlarını da anlattı.

Babası gibi oyuncu olan Michael Douglas, Kirk Douglas’ın son sözlerini ABD başkan adaylarından Michael Bloomberg’ü desteklemek için sarf ettiği belirtti.







Bloomberg’ün kampanya ekibi tarafından Instagram’dan paylaşılan görüntülerde Douglas, “Benimle dalga geçip geçmediğini bilmiyorum ama hastanedeyken son sözlerinden biriydi, beni görü ve ona doğru yaklaşmamı istedi, ben de iyice yaklaştım ve o da bana bakıp dedi ki: ‘Mike bu işi halledebilir’."







Bu kez kendi adına Bloomberg’e destek sunan Michael Douglas, “Birleşik Devletler başkanlığı için Mike Bloomberg'den daha iyi bir aday düşünemiyorum. Mike bir şovla ilgili değil, o sadece işleri hallediyor” dedi.