Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun

Survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşaması sonrası "Yarışmadan çekilsin, ne kazanıyorsa ben vereceğim" diyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim yeni açıklamasında, "Haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum" dedi.

27.04.2021 - 11:41

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 1
survivor'da ünlüler takımında mücadele eden İsmail Balaban'ın karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşaması sonrası "Yarışmadan çekilsin, ne kazanıyorsa ben vereceğim" diyen Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni açıklama geldi.
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 2
İsmail Balaban'ın ülkeye şampiyon olarak dönmesini istediğini belirten Selim, "Ata sporumuz güreş bir tarihtir, bir kültürdür. İsmail Balaban'da bu tarihin bir parçası bu kültürün bir temsilcisidir" dedi.
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 3
Selim şu ifadeleri kullandı: "Başpehlivanımız İsmail Balaban'ın dönmesi için çağrıda bulunmuştum. Ancak yaşadığı haksızlıklar karşısında artık orada kalıp tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olarak dönmesini arzu ediyorum."
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 4
"Bu doğrultuda Tarihi Kırkpınar Ağası olarak tüm güreş camiasından Sarı Fırtına İsmail Balaban'ı desteklemelerini istiyorum."
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 5
İSMAİL BALABAN KİMDİR?

Konya altı Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban 1987 yılında dünyaya geldi. 2017 yılında 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finale kalmış ve Orhan Okulu’yu yenerek Başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Antalya Elmalı İlçesi Akçay Köyü’nde dünyaya gelen İsmail Balaban’ın annesi Gülsüm Hanım, babası ise Hasan Bey. Turan isminde bir ikiz kardeşi var.

Eğitimini sürdüren İsmail Balaban, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda tahsil görüyor.
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 6
2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.
Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 7
GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği


Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'den yeni İsmail Balaban açıklaması: Artık orada kalıp şampiyon olsun - 8
2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

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