Kırmızı et kanser yapar mı? Bulgular dikkat çekici
Yüksek miktarda protein alımı, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kas sağlığını korumada da oldukça etkilidir. Protein açısından zengin besinlerin başında ise kırmızı et gelir. Ancak uzmanlara göre kırmızı etin bilinçsiz tüketimi, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirebilir.
Sığır eti, kuzu eti ve keçi eti gibi kırmızı et türlerinin; kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli sağlık sorunlarının riskini artırabileceği belirtiliyor.