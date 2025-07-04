Kırmızı et kanser yapar mı? Bulgular dikkat çekici

2020 yılında yapılan geniş çaplı bir araştırma da bu endişeleri destekliyor. 7 yıl boyunca yaklaşık 500 bin İngiliz yetişkinin verilerinin analiz edildiği çalışmada, günde ortalama 79 gram kırmızı veya işlenmiş et tüketen bireylerin, günde 11 gramdan az tüketenlere göre bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 32 daha fazla olduğu görüldü.