Kırmızı halı tacizcisi Vitalii Sediuk’un son kurbanı Justin Timberlake

Sediuk, daha önce Kim Kardashian’ı iki kez taciz etmişti. 2016 yılında Paris Moda Haftası için Paris’te yer alan Kardashian’a yaklaşarak kalçasını öpmeye çalışmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından yaka paça yakalanıp etkisiz hale getirilen saldırgan gazeteci, daha sonra Instagram hesabında Kim Kardashian’a saldıran kişinin kendisi olduğunu doğrulayarak şunları yazmıştı:

“Kalçaları sahte olan Kim’i protesto ediyordum. Onu ve diğer Kardashian klanı üyelerini, onları takip edip körü körüne taklit eden genç kızlar arasında doğal güzelliği popüler hale getirmeleri için cesaretlendiriyorum.”