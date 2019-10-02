Kırmızı halı tacizcisi Vitalii Sediuk’un son kurbanı Justin Timberlake
ntv.com.tr
Ünlülere kırmızı halıda yaklaşıp gerek bacağına sarılarak gerekse de öperek taciz etmesiyle tanınan, ABD'ye girmesi kırmızı halıda yaptığı benzer tacizler yüzünden yasaklanan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk, şarkıcı Justin Timberlake’i Paris’te katılacağı defile öncesinde taciz etti.
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Ünlüleri kırmızı halıda taciz etmesiyle meşhur olan Ukraynalı gazeteci Vitalii Sediuk’un son kurbanı ünlü şarkıcı Justin Timberlake oldu.
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Paris Moda haftası kapsamında düzenlenen Louis Vuitton defilesini izlemek üzere eşi Jessica Biel ile birlikte Paris’e giden 38 yaşındaki ABD’li şarkıcı, defile öncesi basın mensuplarına poz verirken saldırıya uğradı.
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Birinin bacağına sarıldığını gören Timberlake, ne olduğunu anlayamadı. Güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek tacizciyi Timberlake’ten uzaklaştırdı.
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Tacizcinin daha önce de pek çok kez ünlülere kırmızı halıda saldıran Vitalii Sediuk olduğu ortaya çıktı.
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Sediuk, daha önce Kim Kardashian’ı iki kez taciz etmişti. 2016 yılında Paris Moda Haftası için Paris’te yer alan Kardashian’a yaklaşarak kalçasını öpmeye çalışmıştı. Güvenlik görevlileri tarafından yaka paça yakalanıp etkisiz hale getirilen saldırgan gazeteci, daha sonra Instagram hesabında Kim Kardashian’a saldıran kişinin kendisi olduğunu doğrulayarak şunları yazmıştı:
“Kalçaları sahte olan Kim’i protesto ediyordum. Onu ve diğer Kardashian klanı üyelerini, onları takip edip körü körüne taklit eden genç kızlar arasında doğal güzelliği popüler hale getirmeleri için cesaretlendiriyorum.”
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Sediuk, olay anını ise şöyle anlatmıştı:
“Şık restoranın dışında internete girip dondurmamı yemek üzere oturuyordum. Aniden bir grup paparazzi ve arabasıyla Kim Kardashian geldi. Yemin ederim onun orada olacağını bilmiyordum. Dolayısıyla aklıma hızla bir fikir geldi. Bu, benim ünlülere gittiğim değil, ünlülerin bana geldiği anlamına gelmez mi?”
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ABD'ye girmesi kırmızı halıda yaptığı benzer tacizler yüzünden yasaklanan saldırgan, 2016’da Milano Moda Haftası kapsamında katıldığı defile çıkışında Gigi Hadid’i de rahatsız etmiş, öfkelenen Hadid, tacizcinin arkasından koşmuştu.
Hadid’i, koruması kolundan tutarak saldırganın peşinden gitmesini engellemişti.
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Sediuk, 2014 yılı Cannes Film Festivali’nde America Ferrera'nın eteğinin altına girmeye çalışarak olay çıkarmıştı.
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Avrupa'da adını tam da Kate Middleton ve Prens William'ın düğün töreninin canlı yayını sırasında BBC sunucusuna yaptığı evlilik teklifiyle duyurmuştu.
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Venedik Film Festivali sırasında düzenlenen bir basın toplantısında Madonna'ya en nefret ettiği çiçek olan ortanca veren Sediuk, Altın Küre Ödül töreninde tam da kırmızı halı geçişine hazırlanan Bradley Cooper'ın dizlerine kapanmıştı.
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Bir Grammy töreninde tam Adele ödülünü alacakken sahneye fırlayan tacizci, 'Siyah Giyen Adamlar' filminin galasında başrol oyuncusu Will Smith'i öpmeye kalkışmıştı.
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Bir galada Leonardo DiCaprio’yu, bir başkasında da Miranda Kerr’i öperek taciz etmişti.