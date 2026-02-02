Kırmızı halıda şıklık yarışı. Grammy Ödülleri'ne sıra dışı kombinleriyle damga vurdular
02.02.2026 10:29
Son Güncelleme: 02.02.2026 10:30
NTV - Haber Merkezi
Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana veriliyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen törende sanatçılar yalnızca eserleriyle değil stilleriyle de yarıştı.
KADİFE TAKIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Afrika'nın baş divası olarak tanımlanan şarkıcı ve söz yazarı Angelique Kidjo, kadife takımıyla dikkat çekti. Bordo Louis Vuitton takımıyla maskülen bir hava yarattı.
PERİ KIZI GİBİYDİ
Kariyerine Disney dizilerinde başlayan şarkıcı Sabrina Carpenter, Valentino marka elbisesiyle göz kamaştırdı.
KIRMIZI HALIDA ZITLIKLAR
Lady Gaga, kırmızı halıda siyahlar içerisindeydi. Tiktok ile ünlünen şarkıcı Addison Rae Easterling ise önü uzun arkası kısa beyaz elbesiyle kırmızı halida dikkat çeken görünümlerden biri olmayı başardı.
SIRA DIŞI KOMBİN
Billie Eilish ise yılın en iyi şarkısı ödülünü aldığı törende gözlerini öne çıkaran bir makyaj tercih etmişti. Yalnızca ödül almasıyla değil sıra dışı kombiniyle de dikkat çekti.