Kırmızı halının sıra dışı oyuncusu Billy Porter: Keşke o elbiseyi 20 yıl önce giyseydim
ntv.com.tr
Sıra dışı kırmızı halı kostümleriyle tanınan oyuncu Billy Porter, Oscar töreninde giydiği smokin ve elbise karışımı kıyafeti için, “O kahrolası elbiseyi 20 yıl önce giymeliydim. Ama dünya buna hazır değildi" dedi.
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İlk siyahi eşcinsel Emmy adayı olara tarihe geçen oyuncu ve performans sanatçısı Billy Porter, sıra dışı kırmızı halı kostümleriyle tanınıyor.
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49 yaşındaki sanatçı en son şubat ayındaki 91. Oscar Ödül Töreni’nde (Oscar 2019) giydiği ‘smokin elbise’ ile adından söz ettirmişti.
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Porter, The Sunday Times’a verdiği röportajda, “O kahrolası elbiseyi 20 yıl önce giymeliydim” dedi.
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Ünlü oyuncu, Oscar gecesine Christian Siriano imzalı smokinle Sindrella elbisesinin birleşimi şeklindeki kıyafetle katılmıştı. Kıyafeti bazı moda editörleri tarafından “erkeklik ve kadınlık üzerine bir oyun” olarak tanımlanarak, sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma, sınırları zorlama olarak nitelendirilmişti.
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İkonik ve çığır açan kıyafeti hakkında konuşan Porter, kıyafeti yıllar önce giymesi gerektiğini söyleyerek, “Hiç kimse buna hazır değildi. Giymememin sebebi buydu işte. Çünkü dünya buna hazır değildi” dedi.
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Porter, daha önce “Kadın kıyafeti giyen bir eşcinsel değilim, elbise giyen bir erkeğim” demişti.
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Porter ayrıca, “İnsanların, başka insanların özgünlüğünü ve doğrularını anlamak ya da onlara katılmak zorunda olmadıklarını ama saygı göstermeleri gerektiğini anlamalarını istedim” ifadesini kullanmıştı.
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- Emmy Ödülleri için Pose dizisindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Porter, ödül için Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Game of Thrones), Bob Odenkirk (Better Call Saul) ve Milo Ventimiglia (This Is Us) ile yarışacak.