Kırmızı halının yeni yıldızı: Jonathan Van Ness
ntv.com.tr
Netflix’in ödüllü reality show programı Queer Eye’da rol almasıyla dünya çapında ünlenen Jonathan Van Ness, kırmızı halı kıyafet seçimleriyle adından söz ettiriyor. Son olarak 2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri gecesinde boy gösteren Ness, kırmızı halıda tüm katılımcılar arasından sıyrılıp, onu ilk kez görenlere “Kim bu adam?” sorusunu sordurdu. İşte Ness’in dikkat çekici yaşam hikayesi ve kırmızı halı tercihleri...
-
1
Aslen Amerikalı bir kuaför olan Jonathan Van Ness, ödüllü Netflix yapımı Queer Eye programındaki uzmanlardan biri olarak ünlendi.
-
2
32 yaşındaki Ness, Queer Eye ile dünya çapında bir üne kavuşmadan önce bir internet parodisi olan Gay of Thrones’ta rol alıyordu.
-
3
Ness’in yaşam hikayesi de dikkat çekici. 1987’de ABD’nin Quincy şehrinde dünyaya gelen Ness, Arizona Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimi almaya başladı. O dönemin popüler dizisi Altın Kızlar’a hayran olan ve diziyi izlemek için derslere gitmeyen Ness, bursunu kaybetti ve ardından okulu bıraktı. Kuaförlük eğitimi aldı ve kuaför olarak çalışmaya başladı.
-
4
Los Angeles’ta bir süre başka kuaförlerin yanında çalıştıktan sonra kendi kuaför salonunu açtı. Hayatı, sinema oyuncusu Erin Gibson’ın saçını yaptığı gün değişti. Ness, internet komedi kanalı Funny or Die’da çalışan Gibson’a, kendisinin geliştirdiği Game of Thrones parodisine yer verip veremeyeceklerini sordu. Ve nihayetinde yayınlanmaya başlayan Gay of Thrones internet dizisi ile Ness, 2018’de, Emmy’de kısa varyete dizisi dalında en iyi program ödülünü kazandı.
-
5
Ness son olarak, Taylor Swift’in eşcinsel haklarına dikkat çektiği You Need to Calm Down klibinde de rol aldı.
-
6
Gazeteci bir aileden geldiğini söyleyen ve “Gazeteye sahip olan bir ailenin altıncı nesliyim” diyen Ness, kendine çizdiği yolda hızla ilerledi.
-
7
Eşcinsel kimliğini açık bir şekilde yaşayan Ness, katıldığı ödül geceleri ya da farklı etkinliklerde tercih ettiği kırmızı halı giysileriyle hafızalara kazındı.
-
8
Abartılı kadın kıyafetlerine benzer, ancak daha dikkat çekici hale getirilmek için çaba harcanmış kıyafetleriyle kırmızı halının da parodisini yapan Ness, son olarak, Queer Eye’ın, Netflix'e giden 15 ödülün 4'ünü kazandığı 2019 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri gecesinde boy gösterdi.
-
9
Christian Siriano tasarımı mini siyah elbisesi, bel kısmından nane yeşili dev bir fiyonkla tamamlanmıştı.
İşte Jonathan Van Ness’in ilginç kırmızı halı kıyafetleri...
-
102019 MTV Video Müzük Ödülleri
-
1130. Geleneksel GLAAD Medya Ödülleri
-
122018 Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri
-
1370. Emmy Ödülleri
-
14Big Little Lies dizisinin 2. sezon prömiyeri
-
15TrevorLIVE NY 2019
-
16The Wall Street Journal'ın Future Of Everything Festivali