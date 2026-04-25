Kırşehir'de sakura rüzgarı. Japon büyükelçi de festivalde
25.04.2026 16:00
AA
Kırşehir'de Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali gerçekleştirildi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de festivale katıldı.
Kırşehir'deki Çağırkan köyündeki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde Sakura Plastik Sanatlar Sergisi ve Sakura Festivali düzenlendi. Açılış törenine Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de katıldı.
Festivale; Japonya Büyükelçisi Tamura Masami’nin yanı sıra Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun sembol mekanlarından olduğunu söyledi.
Japonya Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini temenni eden Masami, "Japonya'da ilkbaharın sembolü olan kiraz çiçeklerini burada beğeniyle izlerken, kültürel etkileşim fırsatı bulmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. Japon kültürünün estetik anlayışını deneyimleyeceğiniz bir zaman geçirmenizi diliyorum" dedi.
Konuşmasında Dr. Sachihiro Omura'yı da anmayı ihmal etmeyen Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de "Kaman'da sakura etrafında bir araya gelmek de bu bakımdan Türkiye ile Japonya arasında yıllar içinde emekle, bilimle ve karşılıklı saygıyla kurulan dostluğun görünür bir ifadesidir" dedi.
Konuşmaların ardından düzenlenen Japon sanatçı Atsuko Suetomi'nin koto konserine çocuklar da eşlik etti.
Festival kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Japon-Kore Kültürünü Araştırma Topluluğu tarafından "Sakura" konulu atölyeler açılarak origami, kaligrafi, kilden seramik yapma ve Türk-Japon bayrağı hazırlama işleri misafirlerle birlikte gerçekleştirildi.