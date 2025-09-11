Kış aylarında ortaya çıkan demans belirtisi: Uzmanlar uyarıyor
Eylül ayıyla birlikte havaların serinlemeye başlaması, demans hastalarında belirtilerin şiddetlenmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, bu durumun "gün batımı sendromu" (sundowning) olarak bilinen bir durumdan kaynaklandığını belirtiyor.
Alzheimer Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Kişinin davranışlarında özellikle günün ilerleyen saatlerinde ya da gün sonuna doğru değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu süreçte, halüsinasyonlar ya da sanrılar da görülebilir” ifadelerine yer verildi.