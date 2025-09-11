Kış aylarında ortaya çıkan demans belirtisi: Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlar, gün batımı sendromunun sonbahar ve kış aylarında daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu mevsimlerde doğal ışığın azalmasının, demans hastaları için özellikle zorlayıcı olabileceği ve anksiyete ile kafa karışıklığını artırabileceği belirtiliyor.



Psychology Today dergisinde yayımlanan bir makalede de bu görüşü destekleyen ifadeler yer alıyor.