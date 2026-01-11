Kış geldi, sıcaklıklar düştü. Doğal vücut ısıtıcısına talep yoğun
11.01.2026 10:51
İHA
Kış mevsiminin iyiden iyiye bastırmasıyla, salep vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Doğal yapısı ve lezzetiyle kış akşamlarının eşlikçisi oluyor.
SALEP VÜCUT ISISINI KORUYOR
Kastamonu'da yetiştirilen salep, kış mevsiminde vatandaşların vazgeçilmez içeceği haline geldi. Kentteki işletmelerde doğal ürünlerle hazırlanan salep, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken yetişen salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanan salebe hiçbir katkı maddesi eklenmiyor.
Salep vücudun ısı dengesini koruduğu için özellikle kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor. Kastamonu'da salep satışı yapan Hamaloğlu piyasada salep adı altında farklı karışımlar satıldığını ifade etti.
EN ÖNEMLİ NOKTA KÖY SÜTÜ
Salep yapımının püf noktalarına değinen Büşra Hamaloğlu da, "En önemli unsur köy sütü ve doğal salep. Sütü kaynattıktan sonra biraz ılıtıyoruz. Toz salebi şekerle karıştırıp ekliyoruz ve kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyoruz" dedi. Vatandaşların ilgisi artıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle vatandaşlar salep için adete yarışa giriyor.