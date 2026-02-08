Kış geldi, talep patladı. Kilo kilo alınıyor, işte nedeni

Müşterilerden Kasım Kocabay ise çocukluğundan beri her çeşit turşuyu severek tükettiğini ve yemeklerin yanında mutlaka bulundurduğunu ifade ederek, "Her turşudan kilo kilo alıyorum, ayırt etmiyorum. Çocukluğumdan beri hepsini severek tüketirim" şeklinde konuştu. Kilogram fiyatları 250 ile 350 lira arasında değişen turşularda en çok salatalık, pancar ve kırmızı lahana çeşitleri tercih ediliyor.