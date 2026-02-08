Kış geldi, talep patladı. Kilo kilo alınıyor, işte nedeni
08.02.2026 12:22
İHA
Kış gelmesiyle şifa kaynağı turşu sofralarda yerini almaya başladı. Turşucuların yaşadığı yoğunluk giderek artıyor
KIŞIN SATIŞLAR ARTIYOR
Kış sofralarının vazgeçilmezi ve şifa kaynağı olarak kabul edilen turşu sofralarda yerini almaya devam ediyor. Yalnızca turşuya değil turşu suyuna da ilgi büyük. Kışın artan turşu satışlarına dikkat çeken Turşu satıcısı Burak Dener “Turşu satışlarımız sonbahara girerken eylül ayı itibaren başlıyor. Kışı dolu dolu geçirirken yaz aylarında satışlar biraz daha düşer, sıcaklarda turşu için susattığını ve tuzlu geldiğini söylerler.” ifadelerini kullandı.
KİLOGRAMA 250-350 LİRA ARASINDA
Müşterilerden Kasım Kocabay ise çocukluğundan beri her çeşit turşuyu severek tükettiğini ve yemeklerin yanında mutlaka bulundurduğunu ifade ederek, "Her turşudan kilo kilo alıyorum, ayırt etmiyorum. Çocukluğumdan beri hepsini severek tüketirim" şeklinde konuştu. Kilogram fiyatları 250 ile 350 lira arasında değişen turşularda en çok salatalık, pancar ve kırmızı lahana çeşitleri tercih ediliyor.