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Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor?

Kış lastiği takma zorunluluğu her sene kış mevsimi başlangıcında can ve mal güvenliğini korumak adına uygulamaya konuluyor. Yolcu ve eşya taşıması yapan araçlarda mecburi olan kış lastiği uygulaması, hususi araçlarda ise öneriliyor. 2025 kış lastiği zorunluluğu bitti mi, son gün ne zaman?

Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor? - 1

Kış mevsiminde trafik güvenliğini sağlamak adına valiliklerce belirlenen kış lastiği takma uygulaması her sene aralık ayında başlar. Araç sürücüleri ''kış lastiği süresi ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt arıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor? - 2

2025 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sert geçen kış şartlarında yol tutuşunu arttıran kış lastiği, tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunludur. Şahsi araçlarda da tavsiye edilen kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Buna göre kış lastiği takma süresi 1 Nisan 2025'te bitecek.

İl sınırlarında kış lastiği zorunluluğu uygulamasını valilikler belirliyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacaklar da "kış lastiği" olmak zorunda.

Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor? - 3

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI 2025

Yılın başında güncellenen tutara göre kış lastiği takmama cezası 5.856,88 TL şeklindedir.

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