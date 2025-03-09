Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor?

2025 KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sert geçen kış şartlarında yol tutuşunu arttıran kış lastiği, tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunludur. Şahsi araçlarda da tavsiye edilen kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Buna göre kış lastiği takma süresi 1 Nisan 2025'te bitecek.

İl sınırlarında kış lastiği zorunluluğu uygulamasını valilikler belirliyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindekilerin yanı sıra kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastikleri ile seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacaklar da "kış lastiği" olmak zorunda.