Kış lastiği zorunluluğu için son gün! 2025 kış lastiği takma süresi ne zaman bitiyor?
Kış lastiği takma zorunluluğu her sene kış mevsimi başlangıcında can ve mal güvenliğini korumak adına uygulamaya konuluyor. Yolcu ve eşya taşıması yapan araçlarda mecburi olan kış lastiği uygulaması, hususi araçlarda ise öneriliyor. 2025 kış lastiği zorunluluğu bitti mi, son gün ne zaman?
Kış mevsiminde trafik güvenliğini sağlamak adına valiliklerce belirlenen kış lastiği takma uygulaması her sene aralık ayında başlar. Araç sürücüleri ''kış lastiği süresi ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt arıyor.