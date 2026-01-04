Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti. Altı kişilik kol kuvveti gerektiren "Tel helva" kültürü
İHA
Sivas’ta kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti tel helva kültürü yaşatılıyor.
Sivas’ta soğuk geçen kış gecelerinde özellikle köy odalarının vazgeçilmez lezzeti ve eğlencesi olan, yapımında en az 6 kişilik kol kuvveti gerektiği için birlik ve beraberliğin de simgesi olan tel helva kültürü yaşatılıyor.
Sivas’ta özellikle soğuk kış gecelerinde köy odalarının vazgeçilmez geleneklerinden olan tel helva kültürü sürdürülüyor. Yapımı saatler süren helvanın en önemli özelliği ise en az 6 kişilik kol kuvvetiyle hazırlanması.
Bu nedenle birlik ve beraberliğin de pekiştirildiği bu gelenekte şeker; su, tereyağı, un ve limon tuzu kullanılan kaynatılıyor.
Kaynatılan şeker bir tava içerisinde kar üzerinde soğutuluyor. İyice sertleşen şeker 6 kişinin kol kuvveti ile çekilerek pişmaniye kıvamına getiriliyor.
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yağan kar ve ardından etkili olan dondurucu soğukla birlikte böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Çiftçi ev sahipliğinde, Suçatı Mahmut Boyraz Gençlik Evi’nde gerçekleştirilen Kış Yarısı Programında tel helva çekildi. Çok sayıda kişinin katıldığı programda yenilen yemeklerin ardından tel helva şekeri hazırlanarak saatlerce kol kuvvetiyle çekildi.
Helva hazırlanırken sohbetler edildi. Programda konuşan Başkan Çiftçi, kış yarısı eğlencesine katılımından ötürü herkese teşekkür ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.