Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti. Altı kişilik kol kuvveti gerektiren "Tel helva" kültürü

Sivas’ta özellikle soğuk kış gecelerinde köy odalarının vazgeçilmez geleneklerinden olan tel helva kültürü sürdürülüyor. Yapımı saatler süren helvanın en önemli özelliği ise en az 6 kişilik kol kuvvetiyle hazırlanması.