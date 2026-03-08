Kış turizminin favori durağında Ramazan Bayramı için yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nda 2 kişinin Plandöken'de tatil yapmasının maliyeti ortalama olarak 10-30 bin lira arasında değişiyor. Kayak yapmak için ise günlük 2 bin 500 lira civarında harcama yapması gerekiyor. İşletmeler Ramazan Bayramı için hem kampanyalar hem de indirimler yapıyor.

KRİSTAL KAR

Kayak sezonu boyunca yoğun yağış alan Palndöken'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 275 santimetreyi buldu. Bu durum, sadece yerli turistleri değil, profesyonel sporcuları da Erzurum'a çekiyor. Kristal kar özelliğiyle ünlü pistlerde, Mart ayı olmasına rağmen "toz kar" kalitesinin korunması kayak ve snowboard tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.