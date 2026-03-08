Kış turizminin favori durağında Ramazan Bayramı için yoğunluk yaşanıyor
İHA
Sporcuların ve tatilcilerin bir numaralı kayak merkezi Palandöken'de Mart ayında yoğunluk yaşanıyor. Rezarvasyonlarda Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı
MART YOĞUNLUĞU
Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Palandöken'de yoğunluk Mart ayında'da devam ediyor. Palandöken'de Ramazan Bayramı tatiline yönelik rezervasyon hazırlıklarına başlandı. Bayram için yoğun rezasyonlar yapılıyor. Ramazan Ayı olmasına rağmen yine yüzlerce kişi pistlerde kayak yapmaya devam ediyor. Palandöken'de bir yanda da ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılıyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TATİL ROTASI
Ramazan Bayramı'nda 2 kişinin Plandöken'de tatil yapmasının maliyeti ortalama olarak 10-30 bin lira arasında değişiyor. Kayak yapmak için ise günlük 2 bin 500 lira civarında harcama yapması gerekiyor. İşletmeler Ramazan Bayramı için hem kampanyalar hem de indirimler yapıyor.
KRİSTAL KAR
Kayak sezonu boyunca yoğun yağış alan Palndöken'de, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 275 santimetreyi buldu. Bu durum, sadece yerli turistleri değil, profesyonel sporcuları da Erzurum'a çekiyor. Kristal kar özelliğiyle ünlü pistlerde, Mart ayı olmasına rağmen "toz kar" kalitesinin korunması kayak ve snowboard tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.