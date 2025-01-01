Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti

KİŞİLİK ZAMANLA DEĞİŞİR Mİ?

Araştırmalar, kişiliğin zaman içinde değişebileceğini gösteriyor. Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir çalışması, 20 ila 40 yaşları arasında kişilikte önemli değişimler yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, ilerleyen yaşlarda duygusal denge, öz kontrol ve özgüven artışı gibi olumlu değişimler de gözlemleniyor.



Kişiliğimizin genetik kodlarımızdan etkilenmesi kaçınılmaz olsa da, yaşam deneyimleri ve çevresel faktörler bu kodların nasıl şekilleneceği üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.