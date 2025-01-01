Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti

Genler, kişiliğimizi şekillendiren önemli bir faktör. Araştırmalara göre, çocukların mizacı %20 ila %60 oranında genetik olarak belirleniyor. Özellikle “Büyük Beş Kişilik Modeli” adı verilen teori, DNA’mızın kişiliğimiz üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 1

GENLER VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ

Vücudumuzda 20.000'den fazla gen bulunuyor ve bu genler yalnızca fiziksel özelliklerimizi değil, aynı zamanda davranış ve düşünce biçimimizi de etkiliyor. Anne ve babamızdan eşit oranlarda aldığımız bu genler, onlara benzeyen ama tamamen aynı olmayan kişilikler ve özellikler geliştirmemizi sağlıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 2

Ancak her birey, kendine özgü bir genetik yapıya sahip. Bu nedenle, kardeşler dahi aynı genetik özellikleri tamamen paylaşmaz ve farklı kişilik özellikleri sergiler.

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 3

KALITIM VE KİŞİLİK

Mizacın doğuştan itibaren var olması, kişiliğin genetik faktörlerden etkilendiğini düşündürüyor. Molecular Psychiatry dergisinin 2019 tarihli bir araştırmasına göre, çocukların mizacı %20 ila %60 oranında kalıtımsal olabiliyor. Bu mizaç, çocukların çevreleriyle olan etkileşimlerini ve kişiliklerinin temelini oluşturuyor.

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 4

5 KİŞİLİK ÖZELLİĞİ VE DNA

Kişilik üzerine yapılan araştırmalar, beş ana özelliğin genetik temellerine işaret ediyor: açıklık, vicdanlılık, dışa dönüklük, uyumluluk ve nevrotiklik. Bu özellikler genetik kodlarımızda taşınıyor ve bireyin kişilik profili bu özelliklerin düzeyine göre şekilleniyor.

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 5

Bilim insanları, bazı genlerin belirli kişilik özellikleriyle ilişkili olduğunu tespit etti:

DRD2 ve DRD4 genleri: Yeni deneyimlere açıklık.
KATNAL2 geni: Dikkat ve disiplin.
PCDH15 ve WSCD2 genleri: Sosyallik.
MAOA geni: İçe dönüklük.
Diğer genler: Depresyon ve kaygı ile ilişkilendirilen varyantlar içeriyor.

Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti - 6

KİŞİLİK ZAMANLA DEĞİŞİR Mİ?

Araştırmalar, kişiliğin zaman içinde değişebileceğini gösteriyor. Amerikan Psikoloji Derneği’nin bir çalışması, 20 ila 40 yaşları arasında kişilikte önemli değişimler yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, ilerleyen yaşlarda duygusal denge, öz kontrol ve özgüven artışı gibi olumlu değişimler de gözlemleniyor.

Kişiliğimizin genetik kodlarımızdan etkilenmesi kaçınılmaz olsa da, yaşam deneyimleri ve çevresel faktörler bu kodların nasıl şekilleneceği üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

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