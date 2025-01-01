Kişiliğinizin ne kadarı DNA'dan geliyor? Bilim insanları tespit etti
Genler, kişiliğimizi şekillendiren önemli bir faktör. Araştırmalara göre, çocukların mizacı %20 ila %60 oranında genetik olarak belirleniyor. Özellikle “Büyük Beş Kişilik Modeli” adı verilen teori, DNA’mızın kişiliğimiz üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
GENLER VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ
Vücudumuzda 20.000'den fazla gen bulunuyor ve bu genler yalnızca fiziksel özelliklerimizi değil, aynı zamanda davranış ve düşünce biçimimizi de etkiliyor. Anne ve babamızdan eşit oranlarda aldığımız bu genler, onlara benzeyen ama tamamen aynı olmayan kişilikler ve özellikler geliştirmemizi sağlıyor.