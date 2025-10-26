Kışın D vitamininden nasıl yararlanırız?

Günlerin kısalmasıyla birlikte çoğu insan güneş ışığından yeterli düzeyde yararlanamıyor. Özellikle kış aylarında vücuttaki D vitamini seviyelerini korumak daha da zorlaşabiliyor.

Mirror'da yer alan habere göre D vitamini, sağlıklı diş, kemik ve kas yapısını korumada kilit rol oynuyor çünkü vücudun kalsiyumu düzenlemesinde oldukça etkili.

Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin kas ve kemik ağrılarıyla birlikte yorgunluk gibi semptomlara yol açabileceğinin de altını çiziyor.

Bilim dünyası, D vitamini bakımından en zengin besinleri şöyle sıralıyor:

  • Yağlı balıklar (uskumru, somon gibi)
  • Yumurta sarısı
  • Mantarlar
  • Bitkisel süt alternatifleri (soya, badem sütü vb.)





Beslenme uzmanı Lily Keeling, özellikle güneş ışığında yetiştirilen kültür mantarlarının D vitamini süreçlerinde oldukça faydalı olduğunu vurguluyor.

Keeling, ayrıca D vitamini ve kalsiyumla zenginleştirilmiş bitkisel sütlerin tercih edilmesini öneriyor.

Bu küçük beslenme tavsiyeleri, soğuk ve güneşsiz günlerde vücudun D vitamini seviyesini korumada büyük fark yaratabiliyor.

