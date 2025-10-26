Kışın D vitamininden nasıl yararlanırız?

Mirror'da yer alan habere göre D vitamini, sağlıklı diş, kemik ve kas yapısını korumada kilit rol oynuyor çünkü vücudun kalsiyumu düzenlemesinde oldukça etkili.

Uzmanlar, D vitamini eksikliğinin kas ve kemik ağrılarıyla birlikte yorgunluk gibi semptomlara yol açabileceğinin de altını çiziyor.