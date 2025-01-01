Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz

KALP ZORLANMASI RİSKİNİN ARTMASI

Kış sabahları kardiyovasküler sisteminiz için özellikle zorlayıcı olabilir. Soğuk, kan damarlarının daralmasına neden olur, bu da kan basıncını yükseltir ve kalbinizin daha fazla çalışmasını sağlar. Bir araştırmaya göre, kalp krizleri sabahları daha yaygındır ve soğuk havanın ek stresi riski daha da artırır. Önceden kalp rahatsızlığı olan kişiler için kışın sabah yürüyüşleri tehlikeli olabilir.