Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz

Sabah yürüyüşleri sağlıklı bir alışkanlık olsa da, kış sabahları güvenliğinizi ve sağlığınızı tehlikeye atabilecek benzersiz zorluklarla birlikte gelir. Bu riskleri tartmak ve rutininizi buna göre uyarlamak, daha soğuk aylarda kendinizi korumak için önemlidir. Refahınız her zaman önce gelmelidir, bu nedenle hava gerektirdiğinde ayarlamalar yapmaktan çekinmeyin.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 1

Sabah yürüyüşü yapmak birçok kişi için değerli bir rutindir. Gerçekten temiz hava ve güne huzurlu bir başlangıç ​​sunar. Ancak, kış mevsiminde işler tamamen farklı olabilir. Bu alışkanlık, göz ardı edilmemesi gereken belirli sağlık riskleri oluşturabilir. Buzlu yollardan akciğerlerinizi etkileyen soğuk havaya kadar, kış sabahı ortamı yararlı olmaktan çok tehlikeli olabilir.

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Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 2

Kışın sabah yürüyüşlerinizi neden yeniden gözden geçirmek isteyebileceğinizi burada bulabilirsiniz.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 3

SOĞUK HAVA SOLUMAK AKCİĞERİNİZİ ZORLAYABİLİR

Sabahın erken saatlerinde soğuk hava, özellikle astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığınız varsa solunum sisteminizi kötüleştirebilir. Bir çalışma, düşük sıcaklıkların hava yollarını kısıtlayabileceğini, nefes alma zorluklarına ve artan mukus üretimine neden olabileceğini keşfetti. Bu etki, sıcaklıkların en düşük olduğu sabahın erken saatlerinde daha belirgindir.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 4

KALP ZORLANMASI RİSKİNİN ARTMASI

Kış sabahları kardiyovasküler sisteminiz için özellikle zorlayıcı olabilir. Soğuk, kan damarlarının daralmasına neden olur, bu da kan basıncını yükseltir ve kalbinizin daha fazla çalışmasını sağlar. Bir araştırmaya göre, kalp krizleri sabahları daha yaygındır ve soğuk havanın ek stresi riski daha da artırır. Önceden kalp rahatsızlığı olan kişiler için kışın sabah yürüyüşleri tehlikeli olabilir.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 5

KAYGAN YOLLAR YARALANMA RİSKİNİ ARTIRIR

Kış sabahlarında yürüyüş yollarında don ve buzlanma tipiktir ve kayma ve düşme riskini artırır. Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre, düşmeler kış boyunca, özellikle yaşlı kişiler arasında en büyük yaralanma nedenidir. Zayıf ışıkta buzlu yollarda yürümek burkulmalara, kırıklara ve daha ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 6

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLAMASI

Vücudunuzu ani sıcaklık düşüşlerine maruz bırakmak, örneğin buzlu bir sabaha çıkmak, bağışıklık sisteminizi geçici olarak zayıflatabilir. Bir araştırma, soğuk stresinin belirli bağışıklık tepkilerini baskılayarak grip veya soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini öne sürüyor. Soğuk için uygun şekilde giyinmezseniz bu risk artar.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 7

KAZALARA YOL AÇABİLİR

Kış sabahları sıklıkla sisli olur ve görüş mesafesini büyük ölçüde azaltır. Bu, özellikle yoğun trafiğe sahip veya engebeli arazilerde bir güvenlik riski oluşturabilir. Bir araştırmaya göre, sisle ilgili kazalar kış boyunca artar çünkü sınırlı görüş mesafesi engelleri görmeyi zorlaştırır.

Kışın sabahları yürüyüş yapmayın: Meğer yılladır yanlış biliyormuşuz - 8

KIŞIN SABAH YÜRÜYÜŞLERİNE ALTERNATİFLER

Sıcaklıkların biraz daha yüksek olduğu sabahın geç saatlerinde yürüyüş yapmak veya bu sorunların riskini almadan aktif olmak istiyorsanız kapalı alan aktiviteleri gibi alternatifleri düşünün. Dışarı çıkmaya karar verirseniz, kat kat giysiler, uygun ayakkabılar ve ağzınızı ve burnunuzu korumak için bir atkı giymek de faydalı olabilir.

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