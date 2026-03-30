Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınmıştı. Ayça Ekin Beğen intihar girişiminde bulundu
30.03.2026 13:08
NTV - Haber Merkezi
Sosyal medya paylaşımının ardından intihar girişiminde bulunan Kısmetse Olur Ayça'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
2016 yılındaki "Kısmetse Olur" yarışmasıyla tanınan Ayça Ekin Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sevenlerini ve takipçilerini endişelendirdi.
Instagram hesabından "Hakkınızı helal edin" yazısıyla bir hikaye paylaşan Beğen'in intihar edebileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu paylaşımdan sonra yakınlarının bir süre ulaşamadığı Beğen'in intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan Kısmetse Olur Ayça'nın doktor gözetimindeki tedavisi sürüyor.
"TEDAVİSİ OLUMLU YÖNDE İLERLİYOR"
Sağlık durumuna ilişkin açıklama ise Beğen'in Instagram hesabından paylaşıldı.
"Bys Media Group olarak sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur." denilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan'ın Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği öğrenilmiş, genç kadının intihardan önce tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ortaya çıkmıştı.