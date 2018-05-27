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Kit Harington ile Rose Leslie ne zaman evleniyor?

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan ve geçtiğimiz yıl nişanlanan Kit Harington ile Rose Leslie’nin 23 Haziran'da dünyaevine giriyor.

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    Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington ile Rose Leslie’nin, nikah tarihlerini aldıkları ortaya çıktı.
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    BBC’nin haberine göre, 2012 yılında tanışan ikili 23 Haziran’da İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinde birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.
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    Düğünlerine 200 davetlinin katılması beklenen ikiliden 31 yaşındaki Harington'ın düğününün davetiyesine Jon Snow damgalı davetiye zarfları yaptırdığı da iddia edilmişti.
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    Harington ile 31 yaşındaki İskoçyalı oyuncu Game of Thrones’un 2012-2014 arasında yayınlanan bölümlerde de iki sevgiliyi canlandırmışlardı.
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    İkili geçtiğimiz yıl ise İtalya’nın Capri Adası'nda tatil yapmış tekneye binerken görüntülenmişti.
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