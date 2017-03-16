Kit Harington ile Christopher Abbott benzerlikleriyle gündemde (Birbirinden ayırt edilemeyen ünlüler)
Hollywood’un pek çok ünlü oyuncusu, birbirine olan benzerliklerinden dolayı sıklıkla karıştırılır. Son zamanlarda konuşulan benzerliklerden biri de Game of Thrones ile kariyerinde zirve yapan Kit Harington ile özellikle televizyon projeleriyle öne çıkan Christopher Abbott. Elbette bu iki ünlü isim tek değiller. İşte Bradley Cooper’dan Natalie Portman’a, Jennifer Garner’dan Kim Kardashian’a neredeyse tek yumurta ikizi kadar birbirine benzeyen ünlüler...
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1Kit Harington ile Christopher Abbott
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2Barry Keoghan
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3
Tye Sheridan
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4
Natalie Portman ve Keira Knightley
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5Henry Cavill
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6Matt Bomer
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7Margot Robbie
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8Jaime Pressly
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9
Zooey Deschanel ve Katy Perry
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10Zoe Saldana
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11Thandie Newton
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12
Bradley Cooper ve Ralph Fiennes
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13Michelle Williams
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14Carey Mulligan
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15
Cindy Crawford ve Eva Mendes
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16
Melanie Griffith ve Meg Ryan
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17
Ian Somerhalder ve Rob Lowe
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18
Bill Murray ve Jim Belushi
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19
Patrick Dempsey ve Guillaume Canet
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20
Jennifer Garner ve Hilary Swank
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21
Cameron Diaz ve Helena Christensen
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22
Zoe Saldana ve Thandie Newton
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23
Kim Kardashian ve Nicole Scherzinger
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24
Milla Jovovich ve Linda Evangelista
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25
Jeffrey Dean Morgan ve Javier Bardem
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26
Michelle Williams ve Carey Mulligan
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BONUS
Yeni Gelin dizisinin başrol oyuncusu Brezilya'lı Jessica May ile "O Hayat Benim" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Asaroğlu benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Jessica May Yeni Gelin'de Bella karakterini canlandırırken, 29 yaşındaki Asaroğlu ise O Hayat Benim'in Bahar'ı olarak rol alıyor.
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Sertab Erener ve Zeynep Casalini