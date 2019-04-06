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Kit Harington (Jon Snow) boks ringinde

Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u Kit Harington, boks yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun ringdeki acemi halleri objektiflere yansıdı.

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    Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, önceki gün New York’ta bir spor salonunda boks yaparken görüntülendi.

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    Dizide canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, boks yaparak ter attı.

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    Spor tutkusuyla bilinen ünlü oyuncunun boks yapmaya yeni başladığı öğrenildi.

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    Acemi boksör Harington, ringdeki yumruk denemelerinden kısa süre sonra ritmini yakalayarak ilerleme kaydetti.

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    İşte Harington’ın ringdeki halleri...

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