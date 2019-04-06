Kit Harington (Jon Snow) boks ringinde
Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u Kit Harington, boks yapmaya başladı. Ünlü oyuncunun ringdeki acemi halleri objektiflere yansıdı.
-
1
Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, önceki gün New York’ta bir spor salonunda boks yaparken görüntülendi.
-
2
Dizide canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, boks yaparak ter attı.
-
3
Spor tutkusuyla bilinen ünlü oyuncunun boks yapmaya yeni başladığı öğrenildi.
-
4
Acemi boksör Harington, ringdeki yumruk denemelerinden kısa süre sonra ritmini yakalayarak ilerleme kaydetti.
-
5
İşte Harington’ın ringdeki halleri...
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10