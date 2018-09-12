Kit Harington (jon Snow): Hep Harry Potter olmak istedim
ntv.com.tr
Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u olarak ünlenen Kit Harington, asıl hayalinin Harry Potter’ı oynamak olduğunu açıkladı.
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Game of Thrones dizisindeki Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir üne sahip olan İngiliz oyuncu Kit Harington, oyunculuk kariyerindeki hayalini anlattı.
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‘Kuzeyin Kralı’ Jon Snow’u canlandırmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Harington, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda “Her zaman bir Potter filminde oynamak istemiştim” dedi.
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Yeni filmi The Death and Life of John F. Donovan’ın tanıtımı amacıyla röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu, “Hep Harry Potter olmak istedim” ifadesini kullandı.
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İlk kez 2011 yılında Jon Snow karakterini canlandırmaya başlayan Kit Harington, o tarihten bu yana geniş bir hayran kitlesi edindi.
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Harington, daha önce verdiği bir röportajda, rol aldığı projelerde at binmekten emekli olup başka bir dönemde yer almak istediğini itiraf etmişti.
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Tarihsel dramalarda yeterince rol aldığını belirten oyuncu “Aslında bu durum saçlarımı kesmediğim için oldukça uyumlu oluyordu. Niçin kendimi hep soğuk, çamurlu yerlerde ve atların üstünde buluyorum, hiçbir fikrim yok. Sanırım bu, bana geçmiş hayattan gelen bir arzu olmalı”demişti.
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“Artık silahlarla bir şeyler yapmak istiyorum. Sadece kendi yolumda yavaşça ve daha modern ilerlemek istiyorum” diyen oyuncu, Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonuyla 2019’da Jon Snow karakterine veda edecek.