Kit Harrington yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle rehabilitasyon merkezine kaldırıldı

Aynı kaynak Harrington’un geçen yıl evlendiği rol arkadaşı Rose Leslie’nin de eşine destek olduğunu ifade ederek, “ Eşi Rose ona oldukça destek oluyor Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik” dedi.