Kitty Spencer babasından 5 yaş büyük milyarder Michael Lewis ile evlendi

KIZININ DÜĞÜNÜNE KATILMADI

Düğünün dikkat çeken ayrıntılarından biri de gelinin babası Charles Spencer'ın kızının bu mutlu gününü kaçırmasıydı. Kızı Kitty, Michael Lewis ile evlenirken babası Charles Spencer ise İngiltere'deydi. Bununla ilgili olarak çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Bir iddiaya göre, İtalya, corona virüs nedeniyle ülkesine gidenlere beş günlük karantinayı şart koştuğu için Charles Spencer törene katılmadı. Fakat 57 yaşındaki Spencer'ın sosyal medya paylaşımlarında kızının düğününden hiç söz etmemesi bu evliliği onaylamadığı yorumlarına neden oldu.