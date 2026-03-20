Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazında, Mahmut Orhan nazara geldi. İşte ünlü isimlerin bayram günlüğü
20.03.2026 15:31
NTV - Haber Merkezi
2026 Ramazan Bayramı'na ünlü isimlerin paylaşımları damga vurdu. Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazında görüntülenirken, Simge Sağın'dan ilan-ı aşk geldi.
Ünlüler dünyasının yıldız isimleri, Ramazan Bayramı'nı farklı farklı yerlerde kutluyor. Kimi bayramda ailesiyle bir araya gelirken, bazıları da tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor. İşte ünlü isimlerin bayram günlüğü…
KIVANÇ TATLITUĞ BAYRAM NAMAZINDA
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde “Dönence” adlı dizide başrol oynamaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, ayram namazı için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ne gitti. Cami dolunca dışarıda serilen hasırlarda namaz kılan ünlü oyuncunun avluda çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
SİMGE SAĞIN ARADIĞI AŞKI BULDU
Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın dört yıllık yalnızlığı sona erdi. Yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı, kim olduğunu açıklamadığı sevgilisinden gelen çiçeklerle poz verdi. Simge Sağın, paylaşımına Tarkan'ın '"Aşk" şarkısını da ekledi.
MAHMUT ORHAN NAZARA GELDİ
Ünlü DJ Mahmut Orhan, lüks otomobiliyle gündemden düşmüyor. 40-50 milyon TL değerindeki spor aracıyla dikkat çeken ünlü isim, nazara geldi. Arabasını çekici üzerinde fotoğraflayan Orhan, takipçilerine “İyi bayramlar. Nazar diyelim” diye seslendi. Mahmut Orhan kaza mı yaptı yoksa aracı mı arızalandı merak edildi.
RAFET EL ROMAN ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYOR
Bayramın sürpriz açıklaması ise ünlü şarkıcı Rafet El Roman'dan geldi. Üç ay önce nişanlandığını söyleyen ünlü isim, adını açıklamadığı sevgilisiyle ilgili “Kendisi Azerbaycanlı. Düğün tarihini henüz belirlemedik” ifadelerini kullandı. Üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden Su ve Şevval adında iki kızı bulunuyor.
SİNEM KOBAL AİLESİYLE ERZURUM'DA
Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Sinem Kobal da kızları Lalin ve Leyla ile Erzurum'a gitti. Kayak tatiline çıkan ünlü oyuncu, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
BURCU KARA AİLESİYLE BİR ARADA
Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan oyuncu Burcu Parlak da bayramda ailesiyle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, aile evinde çektiği kahvaltı sofrasını “Bayram demek aile demek. Hepimize sevdiklerimizle mutlu bayramlar” diye paylaştı.
NESLİHAN ATAGÜL BALİ'YE GİTTİ
Neslihan Atagül de kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ve minik oğlu Aziz ile birlikte Bali'ye gitti. 33 yaşındaki Neslihan Atagül de tatil fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
“SENSİN İLK BAYRAM BABACIĞIM”
"Alemin Kıralı" dizisiyle ünlenen genç oyuncu Birsu Demir ise geçtiğimiz aylarda kaybettiği babasını anarak bayram paylaşımı yaptı. “Sensiz ilk bayram babacığım” diyen Demir, “Bana öğrettin tüm değerlere sahip çıkarak tutunmaya çalışıyorum hayata. Keşke sabah beni uyandırsan çocukluğumdaki gibi bir bayram sabahı yanında götürseydin işe. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan da Ramazan Bayramı'nı “Bu bayram herkese huzur, mutluluk ve bereket getirsin. Bayramımız mübarek olsun” diye kutladı.
Uraz Kaygılaroğlu, Seda Bakan, İbrahim Büyükak gibi isimler de Ramazan Bayramı'nı mutlu aile pozlarıyla kutladı.