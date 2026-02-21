Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer deniz kenarında. Yeni rotaları belli oldu
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz gün Galatasaray-Juventus maçında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte İstanbul'dan uzaklaştı.
Şimdilerde dijital platformda yayınlanacak “Dönence” adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan ve Pınar Deniz ile başrolleri paylaşacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
2016 yılında dünyaevine girdiği stil danışmanı Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile mutlu bir yaşamı olan ünlü oyuncu, son olarak Galatasaray-Juventus maçından çıkarken hayranları tarafından görüntülenmişti.
BODRUM'A GİTTİLER
Kıvanç Tatlıtuğ bu kez de Bodrum'da ortaya çıktı. Eşi Başak Dizer ile Gümüşlük'e giden ünlü isim, doğanın tadını çıkardı. Başak Dizer, eşinin iskelede yürüdüğü anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler: Karun Hazinesi”nde başrol oynayan 42 yaşındaki ünlü oyuncunun Bodrum'daki keyifli anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.