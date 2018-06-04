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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy tatil sezonunu açtı

Tatil sezonunun ilk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy’dan geldi. Eşi Başak Dizer’le tatile çıkan yakışıklı oyuncuya, arkadaşlarıyla birlikte denize açılan Ulusoy eşlik etti. Teknelerini Marmaris’te dip dibe demirleyen ekibin tatil keyfi objektiflere böyle yansıdı

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    Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti tatil sezonunu açtı.
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    Çağataş Ulusoy ise uyanır uyanmaz kendini serin sulara bıraktı.
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    Dizer’in uyanmasıyla ünlü çift de suya girdi.
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    Teknelerini dip dibe demirleyen iki yakışıklı bol bol sohbet edip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erken saatlerde kalkan Tatlıtuğ, bir süre balık tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
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    Yaklaşık yarım saat suda kalan Çağatay Ulusoy tekneye tırmanarak çıktı ve şınav çekti.
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    HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti aşk tazeledi....
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    Birbirlerini öpücüklere boğup aşk tazeleyen ikili, tekneye çıkıp duş aldıktan sonra güvertede dinlenmeye çekildi.

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