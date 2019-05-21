Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un tatil rotası: Jamaika

Deniz ve dalış tutkularıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, birlikte Jamaika'ya gidiyor. İkili burada hem tatil hem dalışlar yapacak.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, rotalarını Jamaika’ya çevirdi. İkili, James Bond filmlerinin senaristinin şimdilerde otel olan villasında kalacak.
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Tatlıtuğ ile Ulusoy, bu yaz James Bond serisinin 25. filminin de çekilmekte olduğu Karayipler'deki egzotik yere giderek dalışlar yapacak.
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Turkuaz denizde dalış yapacak ikili, konaklamak için de '007 James Bond'un senaristi Ian Fleming'in otele çevrilen evi Goldeye (Altın göz) adlı villada kalacak.
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İkilinin Fleming'in ölmeden önce Bond serisini kaleme aldığı yer olarak önem taşıyan villada konaklamak için gecelik kişi başı 350 dolar yani 2 bin lira ödeyeceği iddia edildi.
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Tatlıtuğ ve Ulusoy, Fleming'in ilkini 1952'de burada yazdığı ve şu sıralar Daniel Craig'in başrolünde yenisi çekilen filmin setine de sahne olan villada tarihte yolculuğa çıkacak.