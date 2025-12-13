Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı balıkta. Deniz tutkusuyla bilinen ünlüler
13.12.2025 10:53
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile balık tuttu. İkilinin fotoğrafları gündem olunca deniz tutkunu olan ünlü isimler merak edildi.
Son olarak "Organize İşler: Karun Hazinesi"nde rol alan ve deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi.
Birlikte balık tutmaya çıkan ünlü oyuncuların keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine akıllara deniz sevdasıyla bilinen ünlü isimler geldi.
ÇAĞATAY ULUSOY
“Eşref Rüya” adlı dizide başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yaz aylarını teknede geçiyor. En büyük hobilerinden biri balık tutmak olan ünlü oyuncu, bu anlardan sık sık paylaşım yapıyor.
ATA DEMİRER
Deniz tutkusuyla tanınan bir diğer ünlü isim Ata Demirer... Yılın büyük bir bölümünü Bozcaada'da geçiren ve teknesiyle denize açılan ünlü komedyen, dalış yapıyor.
KORAY AVCI
Şehir hayatını terk eden ünlü şarkıcı Koray Avcı, babası için aldığı teknede yaşamını sürdürüyor. Bir süredir Göcek'te yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı, zaman zaman pazarda bir tezgah açarak karpuz sattığını dile getirdi.
PINAR ALTUĞ-YAĞMUR ATACAN
2008 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri ve Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan da yaz aylarını teknede geçiyor.
Pınar Altuğ, bu durumla ilgili bir röportajında "Denizde olmayı çok seviyoruz biz. Sabahları denizde uyanmak çok zevkli" demişti.
MEHMET ASLANTUĞ
Deniz tutkunu ünlü isimlerden biri de Mehmet Aslantuğ... Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yaz aylarının neredeyse tamamını teknesinde geçiriyor.