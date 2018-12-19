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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti: Kanıtlasınlar oyunculuğu bırakırım

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, köpeği Mars'ın kulaklarını daha güzel gözükmesi için kulakları kestiği iddialarına isyan etti. Tatlıtuğ, "Kanıtlarsanız oyunculuğu bırakacağım" dedi.

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    Köpeğinin kulaklarını kestiği iddialarıyla daha önce de gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ bir sosyal medya kullanıcısının mesajına isyan etti.
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    Bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Tatlıtuğ şu ifadeleri dile getirdi: "Mars ve Pars’ı aldığımız zaman kulakları kesik alınmıştır, biz merdiven altı işler yapmayız."
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    "Hele ki toplumun önünde olan bireyler olarak. Kulaklarını benim kestiğimi iddia eden ve bunu belgesiyle kanıtlayacak birisi çıksın, açıklasın."
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    "Eğer kanıtlarsanız, ben hemen yaptığım oyunculuk mesleğini bırakıp, başka işlerle uğraşacağımın sözü bendedir."
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    "Ha yok ispat edemediniz hadi siz mesleği bırakmayın da benden bir özür dileyin benim için tamamdır."
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