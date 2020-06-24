Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı

Klasik otomobil tutkunu olan ünlü oyuncu KIvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

24.06.2020 - 11:03

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı - 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un en büyük hobilerinden birinin araba modifiye etmek olduğu söyleniyor. 

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı - 2

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu tutkusunun peşinden giden ünlü oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açtı.

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı - 3
Tamirhanede modifiye işleriyle bizzat ilgilenen Tatlıtuğ, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyor hem de yakın dostlarına yardımcı oluyor.
Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı - 4

500 BİN TL ÖDEDİ

Bu arada ünlü oyuncu, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.

Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı - 5

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