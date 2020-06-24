Kıvanç Tatlıtuğ Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde tamirhane açtı

24.06.2020 - 11:03
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ’un en büyük hobilerinden birinin araba modifiye etmek olduğu söyleniyor.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; bu tutkusunun peşinden giden ünlü oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açtı.
500 BİN TL ÖDEDİ
Bu arada ünlü oyuncu, koleksiyonuna bir otomobil daha ekledi. 1970 model Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödedi.