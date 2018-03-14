Kıvanç Tatlıtuğ pistlere çıkıyor
Şu sıralar Hadi Be Oğlum filmiyle beyazperdede boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, go kart motoru sipariş verdi. Pistlere çıkarak yarışacak olan Tatlıtuğ, "Hazırlıklar devam ediyor” dedi.
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1Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Kerem Bey ile küçük bir toplantımız vardı diyen Tatlıtuğ, ”Onu hallettik eve geçiyoruz. Konuşuyoruz öyle ne edebiliriz ne yapabiliriz diye. Daha kesinleşmiş bir şey yok yani dizi sinema her şey” dedi.
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Başrolünü oynadığı Hadi Be Oğlum filminin gişesinin 1 milyona yaklaşması ile ilgili soruya Tatlıtuğ, ”Sonuçlar güzel iyi tepkiler de güzel çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.
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3Bu sene daha çok sinema filmlerinin gündeminde olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Öyle bir niyetim var. Fırsat buldukça da yapmayı düşünüyorum. Rakam belli değil proje geldikçe değerlendereceğim” diye konuştu.
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4Hız tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ’un yeni sipariş verdiği go kart motoru sorulması üzerine “Siz nereden biliyorsunuz” diyerek “Yarışacağım bu sene inşallah. Hazırlıklar devam ediyor” sözlerini dile getirdi.
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5Annesinin geçmişte motora binmesini istemediği haberleri hatırlatılan 34 yaşındaki oyuncu “Benim bu bahsettiğim dört teker” diyerek yanıtladı. Tatlıtuğ, üzerindeki çamurlarla dikkat çeken özel modifiye yaptırdığı Chevrolet Tahoe Sport arazi cipine binerek uzaklaştı.