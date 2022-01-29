Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in doğmamış bebeğine 2,7 milyon lira teklif

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Tatlıtuğ, "Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" ifadelerini kullanmıştı.