Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in tatil keyfi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Marmaris'te denize sıfır orman içinde bir alanda üç gündür gözlerden uzak tatil yapan Tatlıtuğ ve ailesi, önceki gün tatilini bitirdiği sırada objektiflere yansıdı.
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Yakışıklı oyuncu, kucağında köpeğiyle tekneye gelerek hem teknesinin hem de geçtiğimiz sene 300 bin TL'ye aldığı botun son kontrollerini yaptı.
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Bu sırada eşi Başak Dizer ve kayınvalidesi Gülhan Dizer tekneye geldi. Anne-kız önce dondurma alışverişi yaptı.
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İkili, daha sonra teknenin arka kısmında uzun uzun sohbet etti.
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Denize girmek için hazırlanan Başak Dizer, havanın rüzgarlı olması sebebiyle vazgeçti. Çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.
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Hazırlıklar bittikten sonra Kıvanç Tatlıtuğ, botuyla kaldıkları yerden ayrılırken, eşi de kendisini yolcu etti. Başak Dizer de annesi ile eşini tekneyle takip ederek tatillerini tamamladı.
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Yakışıklı oyuncunun hem lüks teknesiyle, hem de av botuyla tatile çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.