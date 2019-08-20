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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in tatil keyfi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in Ege tatili tam gaz devam ediyor.

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    Bodrum sonrası soluğu Marmaris'te alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e anne Gülhan Dizer de eşlik etti.

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Marmaris'te denize sıfır orman içinde bir alanda üç gündür gözlerden uzak tatil yapan Tatlıtuğ ve ailesi, önceki gün tatilini bitirdiği sırada objektiflere yansıdı.

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    Yakışıklı oyuncu, kucağında köpeğiyle tekneye gelerek hem teknesinin hem de geçtiğimiz sene 300 bin TL'ye aldığı botun son kontrollerini yaptı.

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    Bu sırada eşi Başak Dizer ve kayınvalidesi Gülhan Dizer tekneye geldi. Anne-kız önce dondurma alışverişi yaptı.

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    İkili, daha sonra teknenin arka kısmında uzun uzun sohbet etti.
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    Denize girmek için hazırlanan Başak Dizer, havanın rüzgarlı olması sebebiyle vazgeçti. Çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

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    Hazırlıklar bittikten sonra Kıvanç Tatlıtuğ, botuyla kaldıkları yerden ayrılırken, eşi de kendisini yolcu etti. Başak Dizer de annesi ile eşini tekneyle takip ederek tatillerini tamamladı.

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    Yakışıklı oyuncunun hem lüks teknesiyle, hem de av botuyla tatile çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.
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