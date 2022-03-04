Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor

Haberler 04.03.2022 - 16:21
Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede yer alacak.
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tatlıtuğ ve Saat, OGM Pictures ile anlaştı. İkili bir filmde başrolü paylaşacak.
Filmi Vatanım Sensin, Atiye ve Hekimoğlu gibi projeleri yazarn Nuran Evren Şit kaleme alıyor.
New York’ta çekilecek proje dijital bir platformada yayınlanacak.
Tatlıtuğ son olarak Nuh Boğuldu filmiyle kamera karşısına geçerken, Saat ise Benim Dünyam filminde rol almıştı.