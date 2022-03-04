Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisindeki partnerlikleriyle çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra aynı projede rol alacak.

Haberler 04.03.2022 - 16:21

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor - 1

Aşk-ı Memnu'da Bihter ve Behlül karakterine hayat veren ve 14 yıl sonra aynı projede yer alacak.


Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor - 2

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tatlıtuğ ve Saat, OGM Pictures ile anlaştı. İkili bir filmde başrolü paylaşacak.


Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor - 3

Filmi Vatanım Sensin, Atiye ve Hekimoğlu gibi projeleri yazarn Nuran Evren Şit kaleme alıyor.


Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor - 4

New York’ta çekilecek proje dijital bir platformada yayınlanacak.


Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 14 yıl sonra buluşuyor - 5

Tatlıtuğ son olarak Nuh Boğuldu filmiyle kamera karşısına geçerken, Saat ise Benim Dünyam filminde rol almıştı.

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