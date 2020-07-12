Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

HAZAR ERGÜÇLÜ'YE DE TEHDİT

Hazar Ergüçlü’nün hayranı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı:

"Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."