Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

12.07.2020 - 15:30
KORUNMA TALEP ETTİLER
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş’ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü’nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer’in avukatı dilekçede, şu ifadelere yer verdi:"Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır."
HAZAR ERGÜÇLÜ'YE DE TEHDİT
Hazar Ergüçlü’nün hayranı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı:"Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."