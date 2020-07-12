Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Altıntaş’ın Hazar Ergüçlü’yü de tehdit ettiği ortaya çıktı.

12.07.2020 - 15:30

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 1
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 2

KORUNMA TALEP ETTİLER

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş’ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü’nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 3

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer’in avukatı dilekçede, şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır."
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 4
"Sinan Altıntaş’ın ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını ve Tatlıtuğ çiftine şikayetlerinden vazgeçmelerini söylemiştir. Sinan Altıntaş’ın ölüm tehditlerine devam etmesi üzerine ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Korunma kararı verilsin."
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 5
Mahkeme Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi - 6

HAZAR ERGÜÇLÜ'YE DE TEHDİT

Hazar Ergüçlü’nün hayranı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı: 

"Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."

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