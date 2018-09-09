Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi için imajını değiştirdi
ntv.com.tr
Kıvanç Tatlıtuğ, rolü uğruna kilo alıp vermekten, saçlarını değiştirmekten ve sakal bıyık bırakmaktan çekinmiyor. Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2 için imajını yeniden değiştirdi.
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Ses getiren projelerde birbirinden farklı imajlarla seyirci karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, son imajı ile yine çok konuşulacağa benziyor.
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Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2’de rol alan Tatlıtuğ bu defa saç modelini değiştirip bıyık bıraktı. Peki bugüne kadar Tatlıtuğ dizilerde ve filmlerde imajını nasıl değiştirdi?
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Tatlıtuğ podyumda yürüdüğünde uzu saçları ve sürmeli gözleriyle dikkat çekiyordu.
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Modellikten oyunculuğa transfer olan Tatlıtuğ, ilk dizi denemesi Gümüş'te Mehmet karakterine hayat verirken jöleli saçlarıyla dikkat çekti.
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Ardından gelen Menekşe ile Halil dizinde saçlarını kısa kestirdi. Aldığı yaşlar sayesinde yüzü artık çok daha olgunlaşmıştı.
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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı çapkın Behlül karakteri için hem kilo aldı hem de saçlarını uzattı.
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Ezel dizisinde canlandırdığı Sekiz karakteri için kindar, bıçkın delikanlı görünüme büründü.
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Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteri için altı ayda 13 kilo verdi.
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Tatlıtuğ, 2013 yılında Yılmaz Erdoğan’ın çektiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat’la birlikte başrolde yer aldı. Film için Kuzey Güney’deki zayıflığının üzerine 7 kilo daha veren Tatlıtuğ, rolü uğruna neredeyse tanınmayacak hale geldi.
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Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura dizisinde üniformalı bir asker olarak seyirci karşısına çıktı.
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Son olarak Star TV’de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde uzattığı saçları ve bıraktığı sakalıyla ‘olgun erkek’ görünümüne büründü.