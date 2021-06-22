Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi

Kıvanç Tatlıtuğ, yönetmen Uluç Bayraktar ile Alara Hamamcıoğlu'nun hafta sonu gerçekleşen nikah töreninde yeni imajıyla boy gösterdi. Düğüne eşi Başak Dizer ile katılan Tatlıtuğ, yeni imajıyla ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt'e benzetildi.

22.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 11:17

Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 1
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar uzun zamandır aşk yaşadığı Alara Hamamcıoğlu ile hafta sonu nikah masasına oturdu. Çifti bu özel gününde ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Törenin en dikkat çeken ismi oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 2
Tatlıtuğ, moda tasarımcısı eşi Başak Dizer ile birlikte katıldığı düğünde uzun saçlı imajıyla çok konuşuldu.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 3

BRAD PITT'E BENZETİLDİ

Tatlıtuğ'un sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafına hayranları tarafından övgüler yağdırılırken, ünlü oyuncu, yeni imajıyla, Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'e benzetildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 4

Yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününe Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yanı sıra Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, Özge Özpirinçci, Ece Sükan gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 5
Sosyal medyada renkli fotoğrafların yayınlandığı törende Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in olduğıu karaler büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 6
Sosyal medya kullanıcıları, Tatlıtuğ-Dizer ikilisi için "Dünyanın en güzel çifti", "Sizin kadar yakışan başka çift yok" gibi yorumlarda bulunarak ünlü çifte iltifatlarda bulundu.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 7
37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ ile 44 yaşındaki Başak Dizer çifti, 20 Şubat 2016'da Paris'te evlenmişti. 50 kişinin katıldığı düğün Türk Büyükelçiği'nde gerçekleşmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi - 8
Bir süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun saçlı yeni halini sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarına göstermişti.

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