Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi

22.06.2021 - 11:15 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 11:17
BRAD PITT'E BENZETİLDİ
Tatlıtuğ'un sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafına hayranları tarafından övgüler yağdırılırken, ünlü oyuncu, yeni imajıyla, Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'e benzetildi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundu.
Yönetmen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu'nun düğününe Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in yanı sıra Cansu Dere, Rıza Kocaoğlu, Özge Özpirinçci, Ece Sükan gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.