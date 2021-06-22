Kıvanç Tatlıtuğ yeni imajıyla Brad Pitt'e benzetildi

BRAD PITT'E BENZETİLDİ

Tatlıtuğ'un sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafına hayranları tarafından övgüler yağdırılırken, ünlü oyuncu, yeni imajıyla, Oscar ödüllü yıldız Brad Pitt'e benzetildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Yerli Brad', 'Bu ne yakışıklılık', 'Her geçen yıl güzelleşiyor', 'Bir maşallahınızı alırız' şeklinde yorumlarda bulundu.