Kıvanç Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki evlerini ailesine tahsis etmesinin ardından eşi Başak Dizer’le geceliği 50 bin TL’lik taş evde konaklıyor.

01.07.2020 - 09:50

Kıvanç Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev - 1
Corona virüs salgını nedeniyle Bodrum’daki iki evini rahat edebilmeleri için ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, kendi ve eşi için villa kiraladı.


Kıvanç Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev - 2
Eşi Başak Dizer’le Bodrum’da tatil yapan oyuncu, geceliği 6 bin 500 euro (50 bin) olan taş evde konaklıyor.


Kıvanç Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev - 3
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Ünlü çiftin, burada 10 gün kalacağı ve 500 bin TL ödeyeceği öğrenildi.


Kıvanç Tatlıtuğ'a geceliği 50 bin liraya taş ev - 4
Baş başa tatil yapan ikiliden Dizer, önceki gün eşinin taş evden fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

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