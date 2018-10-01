Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Elçin Sangu (Ezel'in yönetmeninden yeni dizi)
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Çarpışma'daki partneri Elçin Sangu oldu. Yönetmenliğini Ezel ve İçerde dizilerinin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yapacağı projede, ikili kasım ayında kamera karşısına geçecek.
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ,Çarpışma dizisinde Kiralık Aşk ile yıldızı parlayan Elçin Sangu ile rol alacak.
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Ay Yapım imzalı dizinin kasım veya aralık aylarında ekrana gelmesi bekleniyor.
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Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı dizide Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Erkan Can da rol alacak.
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Senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı dizi zincirleme bir otomobil kazasıyla kesişen farklı hayatların öyküsünü anlatacak.