Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni otomobili (Ünlüler ve otomobilleri)

Çarpışma'nın Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler'de 800 bin TL'lik Ferrari marka yeni otomobiliyle görüntülendi. Yer aldığı Çarpışma dizisiyle Çukur dizisinin senaryolarının birleşeceği dedikoduları sorulan oyuncu, "Kaç bölüm sürecek bilmiyorum. Yapım kısmı buna karar verdi. Bence enteresan bir şey olacak. Yeni bir tat, ben de merak ediyorum. Bundan sonra tek bir dizi olarak devam edeceğini sanmıyorum. Öyle bir şey olsa bilgisi gelirdi bana" dedi.

Antika araçlara ilgi duyan Tatlıtuğ birkaç yıl önce 50 bin TL'ye 1992 model Chevrolet alıp 200 bin TL'ye modifiye ettirmişti. Daha sonra aldığı Range Rover marka yeni cipini de kullanması için eşi Başak Dizen Tatlıtuğ'a vermişti. Garajındaki araç sayısını 5'ten 3'e indiren Kıvanç Tatlıtuğ'un tekne ve motosiklet merakı da biliniyor.