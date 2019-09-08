Kıvılcım Ural’a 2 yıl hapis istemi

Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler, Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında bulunduğu suç duyurusu sonrası 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze olaylı ayrıldığı eski eşi ve çocuğunun annesi Seçkin Piriler Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
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Şüpheli olarak savcılığa ifade veren Ural, Piriler’in eski eşiyle evlendiği için aralarında husumet olduğunu söyledi.
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Ural, söz konusu mesajları atıp atmadığını ise hatırlamadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.
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Hürriyet'in haberine göre; Suç duyurusunu inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ural hakkında “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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Tangöze 2018 Ekim ayında sevgilisi Kıvılcam Ural
ile evlenmişti. Ünlü müzisyen Piriler ile 2010-2016 yılları arasında evli kalmıştı.