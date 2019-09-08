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Kıvılcım Ural’a 2 yıl hapis istemi

Kaan Tangöze’nin eski eşi Seçkin Piriler, Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında bulunduğu suç duyurusu sonrası 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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    Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze olaylı ayrıldığı eski eşi ve çocuğunun annesi Seçkin Piriler Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.


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    Şüpheli olarak savcılığa ifade veren Ural, Piriler’in eski eşiyle evlendiği için aralarında husumet olduğunu söyledi.


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    Ural, söz konusu mesajları atıp atmadığını ise hatırlamadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.


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    Hürriyet'in haberine göre; Suç duyurusunu inceleyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ural hakkında “hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
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    Tangöze 2018 Ekim ayında sevgilisi Kıvılcam Ural ile evlenmişti. Ünlü müzisyen Piriler ile 2010-2016 yılları arasında evli kalmıştı.
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