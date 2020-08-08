Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri

Selkirk Rex adlı kedi cinsini diğerlerinden ayıran özelliği kıvırcık tüyleri. İsviçre'den dört sevimli kıvırcık tüy topu Tony, Manny, Sosa ve Elvira ile tanıştıralım.

08.08.2020 - 15:41

Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 1

Bu tıknaz yapılı kediler, sanki dünyanın her yerindeki herhangi bir kedi olabilirmiş gibi geliyor. Ancak Selkirk Rex kedilerini dikkat çekici yapan farklı bir özellik var: Bukleleri.

Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 2

İsviçre'den dört sevimli kıvırcık tüy topu Tony, Manny, Sosa ve Elvira ile tanışın.

Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 3

Koyun kediler olarak da bilinen benzersiz görünüşlü kedi cinsi, 1987'de Montana'daki Selkirk Dağları'nda bir hayvan barınağında çöpte doğduktan sonra Selkirk adını aldı.

Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 4

Bugün bu dört yavru kedi, gina_and_gepetto adlı 111 bin takipçili Instagram hesabındaki fotoğraflarıyla herkesin kalbini eritiyor.

Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 5
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 6
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 7
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 8
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 9
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 10
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 11
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 12
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 13
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 14
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 15
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 16
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 17
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 18
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 19
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 20
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 21
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 22
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 23
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 24
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 25
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 26
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 27
Kıvırcık tüylü Selkirk Rex kedileri Instagram'ın yeni fenomenleri - 28

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