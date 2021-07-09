Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti

Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını iddia etti.. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

09.07.2021 - 08:34

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 1
Türkiye'den ABD'ye taşınan ve burada yaşayan vücut geliştirme sporcusu ve fitness modeli Deniz Saypınar, kıyafeti uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmadığını ileri sürdü.


Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 2
Teksas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını ifade eden Saypınar, 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından hem yaşadıklarını anlattı hem de müstehcen bulunan kıyafetini paylaştı.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 3
Deniz Saypınar, "Teksas Havalimanı'nda başıma gelenlere asla inanmayacaksınız" diyerek yaşadıklarını anlattı. American Airlines tarafından uçağa alınmadığını söyleyen Deniz, uçuş görevlileri tarafından kendisine "Çıplaksın" denildiğini ifade etti.
Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 4
Yetkililerin kendisine "diğer aileleri rahatsız ettiğini" söylediğini aktaran Türk sporcu, sosyal medya paylaşımında bunların aptalca fikirler olduğunu söyledi.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 5
Hem Instagram'ın hem de insanların kadınların özgür olmasına izin vermediğini söyleyen Saypınar, "Ben çıplak değilim" diyerek karşılaştığı tavrı eleştirdi.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 6
Kısa süre sonra Instagram hesabından kendini ifade eden bir yazı paylaşan ve American Airlines'ı da etiketleyen Saypınar, "Ben bir sporcuyum ve şimdi sabaha kadar burda beklemek zorundayım" diye yazdı.


Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 7
Deniz Saypınar, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlığımı ortaya çıkaran feminen giysiler giymeyi seviyorum ama asla kimseyi rahatsız edecek şekilde giyinmem. Ne giyip ne giyemeyeceğimi bilecek kadar olgun ve medeniyim."

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 8
"Kot şort giydiğim için dünyanın en kötü insanı gibi davranılmayı hak etmiyorum. İnsanlar en ilkel dürtülerini bile kontrol etmeyi beceremiyorsa bizi hayvandan ayıran nedir ki."


Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 9
Eski Milli sporcu Deniz Saypınar, uygunsuz bulunan kıyafetini de takipçileriyle paylaştı. Sporcunun, kahverengi bir büstiyer, kot şort ve spor ayakkabı giydiği, beline ise beyaz bir gömlek bağladığı görülüyor.
Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 10

Daha önce de Emily O'Connor isimli 21 yaşındaki bir kadın kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmamıştı. BBC ve CNN International'ın sayfalarına taşıdığı olay sosyal medyada vira olmuştu.

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti - 11
Emily O'Connor kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmadı / Haber Detay -Tıkla Oku

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