Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti

Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını iddia etti.. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abone ol Paylaş









09.07.2021 - 08:34

Türkiye'den ABD'ye taşınan ve burada yaşayan vücut geliştirme sporcusu ve fitness modeli Deniz Saypınar, kıyafeti uygunsuz bulunduğu için uçağa alınmadığını ileri sürdü.







Teksas Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadığını ifade eden Saypınar, 1 milyon takipçili sosyal medya hesabından hem yaşadıklarını anlattı hem de müstehcen bulunan kıyafetini paylaştı.





Deniz Saypınar, "Teksas Havalimanı'nda başıma gelenlere asla inanmayacaksınız" diyerek yaşadıklarını anlattı. American Airlines tarafından uçağa alınmadığını söyleyen Deniz, uçuş görevlileri tarafından kendisine "Çıplaksın" denildiğini ifade etti.

Yetkililerin kendisine "diğer aileleri rahatsız ettiğini" söylediğini aktaran Türk sporcu, sosyal medya paylaşımında bunların aptalca fikirler olduğunu söyledi.





Hem Instagram'ın hem de insanların kadınların özgür olmasına izin vermediğini söyleyen Saypınar, "Ben çıplak değilim" diyerek karşılaştığı tavrı eleştirdi.





Kısa süre sonra Instagram hesabından kendini ifade eden bir yazı paylaşan ve American Airlines'ı da etiketleyen Saypınar, "Ben bir sporcuyum ve şimdi sabaha kadar burda beklemek zorundayım" diye yazdı.







Deniz Saypınar, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınlığımı ortaya çıkaran feminen giysiler giymeyi seviyorum ama asla kimseyi rahatsız edecek şekilde giyinmem. Ne giyip ne giyemeyeceğimi bilecek kadar olgun ve medeniyim."





"Kot şort giydiğim için dünyanın en kötü insanı gibi davranılmayı hak etmiyorum. İnsanlar en ilkel dürtülerini bile kontrol etmeyi beceremiyorsa bizi hayvandan ayıran nedir ki."







Eski Milli sporcu Deniz Saypınar, uygunsuz bulunan kıyafetini de takipçileriyle paylaştı. Sporcunun, kahverengi bir büstiyer, kot şort ve spor ayakkabı giydiği, beline ise beyaz bir gömlek bağladığı görülüyor.

Daha önce de Emily O'Connor isimli 21 yaşındaki bir kadın kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmamıştı. BBC ve CNN International'ın sayfalarına taşıdığı olay sosyal medyada vira olmuştu.