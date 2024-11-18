"Kıyamet habercisi" yeniden ortaya çıktı: Deprem mi geliyor?

KIYAMET BALIĞI

Kürek balıkları, genellikle denizin 200 ila bin metre derinliklerindeki mezopelajik bölgede yaşar. Ancak bu tür, deprem ve diğer doğal afetlerin öncüsü olduğuna inanıldığı için “kıyamet balığı” olarak da anılır.

"Kıyamet balığı" olarak bilinen kürek balığı (Oarfish), denizlerde nadir görülen bir türdür ve birçok kültürde felaketlerin habercisi olduğuna dair efsanelere konu olmuştur. Bu balığın felaketlerle ilişkilendirilmesi, büyük depremler veya tsunamiler öncesinde kıyıya vurduğu ya da yüzeyde görüldüğü vakalardan kaynaklanır.