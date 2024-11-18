"Kıyamet habercisi" yeniden ortaya çıktı: Deprem mi geliyor?
Bu yıl ikinci kez, mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen bir kürek balığı (oarfish) kıyıya vurdu. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda olan bu nadir deniz canlısı, halk arasında depremlerle ilişkilendiriliyor. Bilim insanları, kürek balıklarının kıyıya vurmasının okyanus koşullarındaki değişikliklerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Peki, felaket balığı nedir ve nasıl ortaya çıktı?
FELAKETİN HABERCİSİ KIYIYA VURDU
Kaliforniya’da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balıklarından biri daha kıyıya vurdu. Encinitas sahilinde keşfedilen balık, yaklaşık 3 metre uzunluğunda.
Ağustos ayında bölgede başka bir kürek balığının görülmesinden sonra bu, bu yılki ikinci vaka oldu. Kaliforniya Üniversitesi San Diego’daki Scripps Oşinografi Enstitüsü’nün açıklamasına göre, balık doktora öğrencilerinden biri tarafından bulundu.