Kız kardeşinin böbreğiyle hayata tutunmuştu. Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi
28.01.2026 09:51
Son Güncelleme: 28.01.2026 09:55
NTV - Haber Merkezi
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve uzun süredir gözlerden uzak olan Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi. Ünlü şarkıcının durumu ciddiyetini koruyor.
"Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör oldu.
HEM BÖBREK HEM KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU
İzmir'den de uygun karaciğer bulunmasıyla ünlü şarkıcıya hem karaciğer hem de böbrek nakli yapıldı. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Taşıyan, günden güne sağlığına kavuştu.
Geçirdiği operasyonlardan sonra gözlerden uzakta olan 52 yaşındaki Hakan Taşıyan'dan üzen haber geldi.
DURUMU KRİTİK
Önceki gün kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalp ve böbrek nakli olduğu için doktorların anjiyo yapıp yapmamakta tereddüt ettiği ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğu ortaya çıktı.
CUHMURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Sabah'ın haberine göre; Taşıyan'ın sağlık durumunun değerlendirilmesi ve uygulanacak tedavi için doktorlar kurulu toplanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ünlü şarkıcı için devreye girdi ve gerekli her şeyin yapılması talimatını verdi.
"GÜZEL İNSANLARIN DUALARIYLA AYAKLANDIM"
Öte yandan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda geçtiğimiz yıl kendisini organ nakline götüren hastalığıyla ilgili “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" dedi.
Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğini anlatan Taşıyan, "Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım."