Kız kardeşinin böbreğiyle hayata tutunmuştu. Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi

Öte yandan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda geçtiğimiz yıl kendisini organ nakline götüren hastalığıyla ilgili “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" dedi.

Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğini anlatan Taşıyan, "Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım."