Kız kardeşinin böbreğiyle hayata tutunmuştu. Hakan Taşıyan sevenlerini korkuttu
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve uzun süredir gözlerden uzak olan Hakan Taşıyan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına menajerinden yanıt geldi.
"Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi gördü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör oldu.
HEM BÖBREK HEM KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU
İzmir'den de uygun karaciğer bulunmasıyla ünlü şarkıcıya hem karaciğer hem de böbrek nakli yapıldı. Yoğun bir tedavi süreci geçiren Taşıyan, günden güne sağlığına kavuştu.
Geçirdiği operasyonlardan sonra gözlerden uzakta olan 52 yaşındaki Hakan Taşıyan, sevenlerini korkuttu.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kalp krizi geçirdiği ve durumu kritik olduğu iddia edilen Hakan Taşıyan'ın son durumu merak edildi. Ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama menajeri Hüseyin Canayaz'dan geldi.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
ntv.com.tr'ye konuşan Hüseyin Canayaz, “Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı hissedince kontrol için hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da tedbir amaçlı kontrol altında tutmak istediler. Sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.
DOKTORUNDAN AÇIKLAMA
Anadolu Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre; Taşıyan'ın doktoru Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, sanatçının kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurduğunu söyledi. Gerekli tetkiklerin yapıldığını ve kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edildiğini ifade eden Balcı, "Hastamız önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır" dedi.
Gereken tıbbi takibin yapıldığını belirten Balcı, "Hastanın genel durumu gayet iyidir, hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde şu an tedavisi sürmektedir" bilgisini paylaştı.
"GÜZEL İNSANLARIN DUALARIYLA AYAKLANDIM"
Öte yandan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda geçtiğimiz yıl kendisini organ nakline götüren hastalığıyla ilgili “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" dedi.
Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğini anlatan Taşıyan, "Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım."